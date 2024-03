Dj Halden Boy morreu: Djs de Belém fazem homenagens nas redes sociais

Faleceu, na noite deste domingo (03), o DJ Halden Boy, artista de destaque há décadas na cena musical eletrônica paraense. De acordo com informações de amigos próximos, Halden estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a noite de sábado em um hospital particular, com quadro de insuficiência renal. Na internet, os amigos de discotecagem lamentam a perda de Halden.

O Dj Fábio Yamada lamentou a morte de Halden nas redes sociais. "Perdi um amigo. O céu ganhou uma festa eterna. Vá em paz Halden", disse o Dj na postagem.

Colegas que dividiam o comando de festas na noite de Belém, Dj Ivan Davis também expressou os sentimentos no Instagram e relembrou os eventos que o Dj Halden Boy costumava tocar. "Festa Pan e Sequência Máxima sentirão muita falta de você!", escreveu Ivan na legenda da publicação.

Com uma foto do começo da carreira de destaque de Halden, Dj Roberto Penna, publicou um texto em homenagem ao artista e ressaltou seu talento e fala dele como o "gênio que inspirou gerações de Djs".

"Quem frequentou as casas noturnas nos anos 80, teve o prazer de ver tocar aquele que não errava nenhuma mixagem. Munido de uma técnica e habilidade perfeitas, o Halden foi o melhor DJ que já vi tocar naquela época. As noites da Mistura Fina jamais seriam iguais sem ele. Foram muitas mixagens inventadas e copiadas. Lembro como se fosse hoje ele tocando e cantando (com a letra impressa na mão) o Blue Monday na cabine do Gemini Hot vestindo um daqueles casacos pretos longos da era Dark. Quantos finais de tarde embalando as pessoas na Cidade Morena, Radio Cidade e Jovem pan…

Muitas historias ao longo desses anos de amizade. Fico feliz de poder ter estreitado a nossa amizade e de ter dito isso pra ele algumas vezes. A noite paraense perde o Haldenboy. Os amigos perdem o querido Halden. Eu perdi o gênio que inspirou gerações de DJ. Que Deus o tenha! 🙏🏻", publicou o amigo do artista.

Dj Marcelo Paes, costumava tocar com Halden nas festas dos ritmos dos anos 70 e 80, lamentou a perda do amigo e diz que hoje "as pick-ups de Belém silenciam, ficam mais tristes, mudas, sem um brilho que só ele sabia dar".

"Eu acabo de perder um amigo. Um grande amigo. Com quem dividi muitos momentos de alegria, alguns nem tão felizes, mas todos eles atravessados pelo meu carinho e imenso respeito por este profissional que foi influência pra mim, de quem sempre fui grande fã, e de quem tive a honra de me aproximar nos últimos anos. Eu perco um amigo, e a cena da discotecagem em Belém perde um DJ cheio de identidade, que inspirou muitos de nós, e seguirá inspirando, através do legado de talento e alegria que deixa como herança pra esta cidade. Que Deus te receba, meu amigo, e que tenhas a certeza que estarei aqui, honrando tua memória e tudo que aprendi contigo", lamentou .

O corpo está sendo velado desde às 6h desta segunda-feira (04) na Capela Mortuária dos Capuchinhos, bairro do Guamá, em Belém, aberto para o público. O enterro deverá sair às 11h, para o cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá.