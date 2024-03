Dj Halden Boy morreu: famoso artista da capital paraense faleceu neste domingo (03)

Faleceu, na noite deste domingo (03), o DJ Halden Boy, artista de destaque há décadas na cena musical eletrônica paraense. De acordo com informações de amigos próximos, Halden estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a noite de sábado em um hospital particular, com quadro de insuficiência renal. O corpo está sendo velado desde às 6h desta segunda-feira (04) na Capela Mortuária dos Capuchinhos, bairro do Guamá, em Belém, aberto para o público. O sepultamento ocorre às 11h, no cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá.

O jornalista e produtor de eventos César Peniche, amigo há mais de 20 anos de Halden, informou à reportagem que o DJ estava procurando atendimento desde o início da semana passada, com sintomas gastrointestinais. Na segunda-feira (26), o artista foi atendido em um hospital particular localizado na Rua Antônio Barreto, no qual ele teria sido informado de que estava com uma virose e encaminhado para tratamento com remédios em casa. O desconforto seguiu até a madrugada de sábado (02), quando Halden não conseguia mais urinar.

Ainda no sábado, Halden voltou para buscar atendimento onde os remédios haviam sido receitados. No local, ele foi internado pela manhã, já com o quadro de insuficiência renal. Às 19h, foi encaminhado para a UTI. No domingo (03), o boletim médico já informava que a hemodiálise não teria sido possível e que seus batimentos cardíacos estavam mais fracos. Ainda durante a noite, houve a confirmação da morte. Nas redes sociais, muitos amigos e parceiros de trabalho deixam mensagens consternados com a notícia.