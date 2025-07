Ministério Público do Estado entra com ação para barrar extinção da Funbosque, em Outeiro

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) entrou com uma Ação Civil Pública na Vara da Infância e Juventude de Icoaraci para tentar barrar a extinção da Fundação Escola Bosque (Funbosque), localizada no distrito de Outeiro, em Belém. A 1ª Promotoria Cível de Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci, representada pela promotora de Justiça Sinara Lopes Lima de Bruyne, foi a responsável por ajuizar a medida. A medida foi detalhada pelo MPPA na última segunda-feira (14).

A iniciativa busca suspender os efeitos da reforma administrativa feita pela Prefeitura de Belém, que extinguiu a Funbosque e a incorporou à Secretaria Municipal de Educação (Semec). Segundo a Promotoria, o caso chegou ao conhecimento do órgão após o registro de uma Notícia de Fato apresentada depois da mobilização de integrantes da comunidade escolar e moradores das ilhas de Outeiro, Cotijuba, Jutuba e Paquetá.

Na ação, o Ministério Público pede que o município se manifeste, no prazo de até 72 horas, sobre o pedido de suspensão dos atos que levaram à extinção da Fundação ou que prejudiquem projetos já em andamento. Caso não haja resposta nesse prazo, o MP solicita que a Justiça conceda uma liminar suspendendo de forma imediata qualquer medida que altere a estrutura original da Funbosque.

O pedido também inclui a reativação da Fundação, com multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento, valor que seria destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, conforme previsto na Lei nº 7.347/85. Outras penalidades também podem ser aplicadas à Prefeitura, caso não cumpra a decisão judicial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à prefeitura de Belém. A reportagem aguarda retono.

Entenda a extinção da Funbosque

A Câmara Municipal de Belém aprovou, no dia 28 de fevereiro, o Projeto de Lei 10.143/2025, que trata da nova organização administrativa do município. A medida prevê a redução de cargos comissionados, a fusão de secretarias e a extinção de alguns órgãos, entre eles a Fundação Escola Bosque (Funbosque), que foi incorporada à Secretaria Municipal de Educação (Semec).

A votação ocorreu durante uma sessão extraordinária que durou sete horas, com a participação de 26 dos 35 vereadores. De acordo com a prefeitura, a reforma tem como objetivo cortar gastos públicos, reduzindo em 600 os cargos comissionados (de 2.800 para 2.200) e diminuindo o número de secretarias de 36 para 32. Antes de ser extinta, a Funbosque possuía autonomia orçamentária e atuava na educação ambiental e no atendimento a comunidades ribeirinhas e agroextrativistas das ilhas de Belém.