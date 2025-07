COP 30: Cisco e Senac ofertam 500 vagas em cursos de TI de graça no Pará

Com foco na preparação de profissionais de tecnologia da informação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém, a Cisco e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) firmaram uma parceria para oferecer 500 vagas em cursos de TI grátis no Pará.

A iniciativa é promovida por meio do Cisco Networking Academy, programa que já formou mais de um milhão de pessoas no Brasil e que agora terá mais de 20 turmas operando na região metropolitana de Belém. Os cursos incluem capacitações em redes, cibersegurança, programação e habilidades digitais emergentes.

Segundo Ricardo Mucci, presidente da Cisco Brasil, o projeto tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia e ampliar a inclusão digital. “A parceria com o Senac Pará reforça o compromisso da Cisco com uma transformação digital inclusiva na Amazônia”, afirmou.

Cursos de TI miram empregabilidade e desenvolvimento sustentável

A diretora regional do Senac Pará, Vânia Vicentini, destacou que a ação é estratégica para o desenvolvimento do estado. “Além de atender às demandas da COP 30, essa formação prepara o Pará para se tornar referência em inovação e tecnologia”, disse.

O programa de capacitação busca suprir uma demanda crescente por mão de obra qualificada no setor de tecnologia, ampliando oportunidades de emprego e impulsionando o desenvolvimento sustentável na região amazônica.

Formação técnica com padrão internacional

Os cursos serão ministrados nas unidades do Senac na Grande Belém, com laboratórios equipados e professores certificados. Os alunos receberão certificações com reconhecimento nacional e internacional.

O lançamento oficial da iniciativa será nesta quarta-feira (16), durante o evento “Café, TI e Negócios”, em Belém. O encontro reunirá representantes da Cisco, empresas locais e parceiros com o objetivo de apresentar o projeto e fomentar o recrutamento de alunos para atuar durante a COP 30.

Como se inscrever nos cursos de TI

As inscrições para as 500 vagas gratuitas podem ser feitas de forma online. Para se candidatar, basta acessar o site oficial do programa. As vagas são limitadas e voltadas para pessoas interessadas em atuar no setor de tecnologia da informação.