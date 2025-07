Saiba como chegar de ônibus ao Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro São Brás, ele atrai moradores e turistas que buscam cultura, lazer e contato com a natureza. No local, é possível encontrar um parque zoobotânico com trilhas, viveiros, lago com vitória-régia, aquário, exposições etnográficas, centro cultural e cafeteria ao ar livre.

Onde fica o Museu Paraense Emílio Goeldi?

O Museu Paraense Emílio Goeldi está situado na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 376, no bairro São Braz, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos, incluindo pontos turísticos como a Basílica de Nazaré e o Parque da Residência nas redondezas.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão o Parque Zoobotânico, com cerca de 5,4 hectares de área verde, trilhas bem sinalizadas, viveiros com mais de 600 animais (como araras, jacarés, peixe-boi e pirarucu) e centenas de espécies vegetais amazônicas (como a vitória-régia e samaúma), além de um aquário, exposições etnográficas permanentes e temporárias, um centro cultural, a Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna e um espaço ao ar livre para café. É um espaço bastante visitado por famílias, estudantes, turistas e grupos escolares, principalmente aos fins de semana e feriados. O parque está aberto ao público de quarta a domingo, geralmente das 9h às 15h.

Como chegar de ônibus ao Museu Paraense Emílio Goeldi

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao [nome do local]. Abaixo, listamos algumas das principais:

[114] Cremação - Alcindo Cacela



[226] Maracacuera - Pres. Vargas



[229] Pedreira - Condor



[308] UFPA - Alcindo Cacela



[310] UFPA - Pres. Vargas



[311] Guamá - Conselheiro



[324] Canudos - Pres. Vargas



[631] Marex - Ver-O-Peso



[632] Marex - Felipe Patroni



[663] Benguí - Felipe Patroni



[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II



[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém



[862] Tapanã - Felipe Patroni



[910] Marituba - Pátio Belém (Pirelli/Decouville)



[915] Águas Lindas - Pátio Belém



[919] Curuçambá - Pátio Belém (Expresso)



[939] Marituba - Pátio Belém (Mario Couto)



[990] Distrito Industrial - Pátio Belém



[993] Julia Seffer - Pátio Belém (Expresso)



[998] Maguari - Pátio Belém (Expresso)

Paradas de ônibus perto de Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém

Conselheiro Com 14 De Março, 3 min a pé



Magalhães Com Alcindo | Correios | Delegacia Geral, 4 min a pé



9 De Janeiro Com Gentil | Panificadora Santa Clara, 5 min a pé



Gentil Com 3 De Maio, 5 min a pé



Magalhães Com 3 De Maio | Escola Vilhena Alves, 6 min a pé



Conselheiro Com Alcindo, 6 min a pé



Colégio Impacto | Alcindo Com Magalhães Barata, 7 min a pé



Mundurucus Com Alcindo, 7 min a pé



José Malcher Com Alcindo, 11 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)