Como chegar de ônibus ao Bosque Rodrigues Alves em Belém

O Bosque Rodrigues Alves é um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Belém. Localizado no bairro do Marco, atrai tanto moradores quanto turistas que desejam caminhar por um pedaço preservado da floresta amazônica no coração da cidade. O local oferece trilhas e abriga uma grande diversidade de espécies da fauna e flora da região.

Onde fica o Bosque Rodrigues Alves?

O Bosque Rodrigues Alves está situado na Avenida Almirante Barroso, 2305, no bairro do Marco, em Belém, com funcionamento de terça a domingo das 8h às 14h . A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão as diversas espécies de animais e árvores que podem ser observadas pelos visitantes, além dos vários caminhos para caminhadas em meio à floresta. O espaço é bastante frequentado, recebendo em média 20 mil visitantes por mês, especialmente aos finais de semana.

Como chegar de ônibus ao Bosque Rodrigues Alves

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Bosque Rodrigues Alves. Abaixo, listamos algumas das principais:

[439] Pedreira - Nazaré

[443] Pedreira - Lomas (Linha A)

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[548] Marambaia - Ver-O-Peso

[632] Marex - Felipe Patroni

[638] Pratinha - Pres. Vargas

[663] Benguí - Felipe Patroni

[664] Benguí - Ver-O-Peso

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[768] Satélite - UFPA

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

[862] Tapanã - Felipe Patroni

[866] Tapanã - Ver-O-Peso

[872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

[879] Outeiro - São Brás (Via Brasília)

Paradas de ônibus perto de Bosque Rodrigues Alves em Belém

Bosque Rodrigues Alves (Jardim Zoobotânico), 4 min a pé

Av. Romulo Maiorana com tv. Lomas Valentinas | Sentido norte, 5 min a pé

Bosque (Lomas), 5 min a pé

Av. Almirante com tv. Perebebuí | Igreja Messiânica, 6 min a pé

O Liberal | Av. Romulo Maiorana com tv. Perebebuí, 8 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)