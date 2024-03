Dj Halden Boy morreu: famosa doceria de Belém tem doce com o nome do artista

Os mais novos podem não saber, mas o Dj Halden Boy, que faleceu na madrugada desta segunda-feira (04/03), tinha um doce com seu nome. A doceria Tia Maria, bastante antiga na capital paraense, fez a homenagem ao artista colocando seu nome em um dos seus doces mais famosos: o Halden Boy.

Feito com bolo de chocolate, morango e creme branco, o doce está no cardápio há pelo menos 15 anos e é um dos sucessos de venda da doceria, localizada na Travessa Benjamin Constant, no bairro de Nazaré.