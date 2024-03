Ex-amante de Neymar vence concurso de vagina mais bonita do Brasil e dá dicas de cuidados

A influenciadora digital Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, conquistou o título de vagina mais linda do Brasil. A modelo ganhou o concurso promovido na internet que considerou mais de 65 mil votos populares e a opinião de influenciadores e fotógrafos."Agora entendem o que o menino Ney viu", brincou Fernanda em suas redes sociais ao comemorar o título.

Fernanda ainda revelou algumas dicas de cuidados que tem na parte íntima. "Esse lance de virilha sarada surgiu no Carnaval e entrei na onda. Uso muito óleo hidratante e não faço esfoliação. E só faço depilação só a laser, nada de lâmina ou cera quente. Tenho segredinhos. Depois de depilar, por exemplo, faço banho de gelo", revelou.

Nas plataformas adultas, Fernanda também conta detalhes sobre os procedimentos. "Dou todas as receitinhas e mostro como cuidar da pepeca. E os homens gostam também, é o conteúdo mais curtido. Mais até do que os vídeos mais explícitos", disse.

A influenciadora ganhou fama após ser amante do jogador Neymar. Na época, ele estava em um relacionamento com a modelo Bruna Biancardi, que estava grávida, quando surgiu rumores de traição com Fernanda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)