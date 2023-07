Amante de Neymar, Fernanda Campos, já mandou mensagem para o ex-BBB Hadson

O ex-BBB Hadson Nery surpreendeu seus seguidores ao expor uma mensagem antiga em seu Instagram supostamente enviada por Fernanda Campos, que teria sido amante de Neymar.

O paraense compartilhou que estava revisando suas mensagens no direct quando encontrou uma tentativa de contato feita pela polêmica influenciadora. A modelo falado com Hadybala para propor uma parceria de engajamento nas redes sociais.

Em seus stories, ele publicou o print da conversa e escreveu: "Tirei o dia para ver meus directs e olha o que eu encontro", acrescentando emojis rindo.

"Meu anjo da guarda estava em dia #FaleiToLeve", acrescentou em tom de brincadeira. O influenciador, que também faz conteúdo adulto para a internet, debochou do relacionamento extraconjugal de Fernanda com Neymar, jogador do Paris Saint-Germain.

"Ela atirou para todo lado... mas temos que ressaltar que ela acertou no melhor de dinheiro. O Ney caiu no laço do passarinheiro, ela tem uma cara de passarinho. Tem que orar Neymar", escreveu em outro stories. A conversa exposta ocorreu em 25 de agosto, antes do episódio recente de traição envolvendo o jogador.

Os prints das mensagens repercutiram nas redes sociais, gerando piadas e comentários entre os internautas, que logo perceberam que Hadson reagiu a mensagem de Fernanda com um emoji de coração.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)