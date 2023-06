Fernanda Campos sobre confissão de Neymar após traição: 'Estou vivendo um inferno'

A modelo e influenciadora digital Fernanda Campos se manifestou publicamente depois de Neymar vir a público e admitir ter traído Bruna Biancardi, que espera um filho do jogador. Ela fez um desabafo em seu perfil novo no Instagram depois de ter sua antiga conta derrubada. Fernanda, apontada como affair do craque do PSG, disse estar sendo "julgada por todos os lados".

Segundo a manifestação da blogueira, "estou vivendo um inferno. Sendo julgada e apanhando de todos os lados. Peço que não me julguem pelo que fiz e estou precisando fazer agora. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de monstro que estão pintando. Não me julguem antes de saber de tudo. Nesse momento eu preciso me resguardar e fazer tudo que é certo e na hora certa vocês vão saber de toda a verdade porque a verdade é muito simples", postou ela na rede social.

Após ter um encontro íntimo com Neymar, na véspera do último Dia dos Namorados, Fernanda Campos teve sua conta no Instagram com mais de 500 mil seguidores derrubada. Em seu novo perfil, a modelo disse ter sido vítima de um "ataque injusto e orquestrado" e anuncia que fará novas relações sobre o episódio com Neymar.

