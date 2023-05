Neymar e Bruna Biancardi fazem festa para chá revelação no Brasil

Neymar e Bruna Biancardi não escondem a empolgação com o nascimento do primeiro filho do casal. Os dois preparam uma grande festa para descobrirem o sexo do bebê que estão esperando. O 'Neychá' será dia 24 de junho na mansão do craque em Mangaratiba. O mesmo lugar em que foi revelada a gravidez da influenciadora.

Durante uma viagem por Cannes e Mônaco, Bruna contou com a ajuda de Rafaella, a cunhada, e de amigas, além da Neydrasta, Mari Bernardi, na organização do chá. Para receber os amigos e familiares do casal, neymar fechou todo o hotel Portobello Resort, cujas diárias para casal custam em média R$ 1,4 mil. As informações foram publicadas inicialmente pelo perfil Condomínio da Fifi e confirmadas pelo site EXTRA.

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gestação há cerca de um mês e meio, logo depois do aniversário da influenciadora, que contou a amigos mais próximos que o teste deu positivo no início de março, quando estava em paris.

