Neymar não quis participar de documentário de Galvão Bueno, que diz: 'O que é que eu fiz?'

Galvão Bueno ganhou um documentário chamado “Olha o Que Ele Fez”, sobre a sua carreira, porém, o astro da Seleção Brasileira Neymar, não quis participar com depoimento à produção do documentário. Além de Neymar, outras pessoas ligadas ao esporte também se recusaram a dar seus depoimentos.

O documentário possui vários pontos fortes sobre a carreira do narrador e está disponível no GloboPlay. Em um dos episódios, o ex-jogador Cafu, afirma que Neymar foi criticado por Galvão Bueno de “maneira brutal” e pediu para que o narrador também fizesse um pedido de desculpas ao jogador no PSG.

Galvão rebateu Cafu, em outro cenário, e disse: “Vou pedir desculpas pro Neymar por quê?”. O narrador vai além e afirma que comentou apenas o comportamento de Neymar dentro das quatro linhas.

“O que é que eu fiz pro Neymar que não tenha sido criticar a situação dele dentro de campo em algum momento? Muito mais do que a atuação dele como jogador, o comportamento dele dentro de campo, e para mim só interessa o comportamento do jogador dentro de campo, eu não tenho nada a ver com a vida particular de ninguém. Agora, que ele teve comportamentos infantis, às vezes discussões desnecessárias, exposição desnecessárias, eu não acho que eu tenha que pedir desculpas pro Neymar, Cafu”, falou, Galvão.

Outras pessoas também não participaram do documentário, como o jornalista Renato Maurício Prado, com quem teve uma discussão em um programa na SporTV, o ex-piloto da Fórmula 1 Nelson Piquet, além do técnico do penta Luís Felipe Scolari, com quem não fala desde o dia em que Galvão o criticou pela goleada de 7 a 1, para a Alemanha, na semifinal da Copa de 2014, no Brasil.