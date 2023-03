Galvão Bueno vai narrar amistoso da Seleção Brasileira no Youtube, em parceria com a CBF

O narrador Galvão Bueno encerrou no final do ano passado uma parceria com a TV Globo que já durava mais de quatro décadas, para tocar novos projetos ligados à internet. Assim nasceu a parceria com a CBF para que o narrador trabalhe no amistoso entre Brasil e Marrocos, no dia 25 de março, por meio do Canal GB, na plataforma de vídeos Youtube.

Ainda de acordo com o anunciado pela própria entidade, Galvão Bueno vai narrar a partida acompanhado por seus antigos companheiros de transmissão na TV Globo. Nomes como Arnaldo Cézar Coelho, Casagrande e Tino Marcos se farão presentes durante os 90 minutos do amistoso.

VEJA MAIS

O âncora inclusive postou a novidade nas redes sociais e convidou os internautas para assistirem a partida pelo novo canal. "E vem aí o Canal GB no Youtube!! Estreia semana que vem com a transmissão ao vivo de Brasil x Marrocos!! Haaaja conteúdo!!", disse.

"Vou estar com amigos que, durante os mais de 41 anos da minha história na Globo, fizeram parte do time que me acompanhou", disse Galvão. "Desde o ano passado eu venho dizendo que não estava fechando um livro, mas apenas virando uma página. Sou muito grato a tudo que a Globo me deu e proporcionou. Mas no digital chegou a hora de começar essa nova etapa com a inauguração do meu canal. Nada melhor do que um jogo da seleção para isso", concluiu.

O Brasil encara a seleção marroquina no dia 25 de março, a primeira Data Fifa de 2023. O duelo será no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. Para tanto, o treinador interino Ramon Menezes convocou 23 jogadores, entre eles o paraense Rony, do Palmeiras.