Após derrota e eliminação no Mundial de Clubes, Galvão Bueno detona diretoria do Flamengo; vídeo

O narrador esportivo Galvão Bueno fez duras críticas ao Flamengo após a derrota para o Al Hilal, pela semifinal do Mundial de Clubes. Principal nome esportivo da TV Globo, o ícone da TV não participou da transmissão, mas deixou o seu recado depois da eliminação rubro-negra. Sobrou para a diretoria do clube, para o presidente e comissão técnica.

Em um vídeo publicado no Instagram, na última terça-feira (7/2), Galvão relembrou o retrospecto ruim dos times brasileiros no Mundial e se mostrou muito insatisfeito com a diretoria e as decisões do técnico Vitor Pereira. Além disso, relembrou os títulos do São Paulo, Internacional e Corinthians, e as quatro quedas na semifinal, com Inter, Atlético-MG, Palmeiras e agora o Flamengo.

“Está tudo errado! É preciso mudar a mentalidade! É preciso mudar quem dirige a confederação! O diretor de seleções, a escolha do técnico, de uma comissão técnica e de um trabalho de nível internacional! O Flamengo tem um técnico que conquista títulos, que é o Dorival, ganha títulos importantes, inclusive uma Libertadores que leva ao Mundial. Aí vem a diretoria e tira na calada da noite, faz uma covardia com o Dorival para colocar um técnico português, que além de não ser bom não tem bom caráter”, criticou o narrador.

Sobre o treinador, Galvão desaprovou a forma como Vitor Pereira deixou o antigo clube, o Corinthians. “Fez uma molecagem com o Corinthians, foi traíra com o Corinthians. E perde para o Al-Hilal, aquele mesmo que tinha vencido em 2019. Eu estava lá”, disse, questionando inclusive as escolhas táticas durante a partida.

SAIBA MAIS



“Com um jogador a menos, precisando ganhar, e tira o craque do time, o Arrascaeta. Ah, estava mal fisicamente, ainda voltando, mas não pode jogar mais 20 minutos? Aí toma o terceiro gol e tira o Everton Ribeiro, ou seja, os dois homens da criação. Tem duas palavras, uma é incompetência, a outra é burrice, vocês escolhem”, disparou Galvão, que culpou também o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice de futebol, Marcos Braz.

Por fim, Galvão Bueno fez uma análise sobre os desempenhos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo desde o pentacampeonato de 2002. “Depois do penta em 2002, tivemos cinco Copas do Mundo. Em quatro delas caímos nas quartas de final. E chegamos na semifinal para quê? Tomar de 7 x 1. De lá para cá tivemos títulos do Corinthians, São Paulo e um do Inter (no Mundial de Clubes). Mas aconteceu por quatro vezes de o futebol brasileiro cair nas semifinais, o que nunca tinha acontecido. Aí o futebol brasileiro está certo? Não, tudo errado. É preciso mudar a mentalidade”, finalizou.

Agora, depois da derrota e eliminação no Mundial de Clubes, o Flamengo, que tem um título Mundial conquistado em 1981, volta a campo no sábado (11/2), quando enfrentará o perdedor de Al Ahly e Real Madrid, que jogam nesta quarta-feira (8/2).