Mundial de Clubes: Gerson é expulso contra o Al-Hilal e desfalca o Flamengo ainda no 1º tempo

O volante Gerson, de 25 anos, foi expulso no final do primeiro tempo após fazer uma falta dentro da área, resultando em um segundo pênalti para o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, na partida desta terça-feira (7). O Flamengo terminou a primeira etapa do jogo perdendo por 2x1.

VEJA MAIS

Gerson voltou para o clube carioca no início deste ano, após passagem pelo time francês Olympique de Marselha. O meio-campista foi destaque no Flamengo em 2019, quando foi comprado do Roma pelo clube rubro-negro. Ao todo, o jogador conquistou dois Brasileirões, duas Supercopas, uma Libertadores e uma Recopa.

O Flamengo sonha em conquistar o segundo título mundial e joga nesta terça-feira contra o Al Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes. O meio-campista foi a maior contratação do time carioca neste ano, mas desfalcou o clube na partida desta terça.

O jogador recebeu um primeiro cartão amarelo após o juiz interpretar que Gerson teria simulado um pênalti, quando o Flamengo já perdia por 1x0. No fim da primeira etapa, um lance dentro da área levou o árbitro ao VAR, resultando em um segundo amarelo para o volante e um pênalti para o Al-Hilal, que marcou o segundo gol. Com isso, a partida foi para o intervalo com o clube saudita vencendo por 2x1.

O vencedor do confronto de hoje enfrentará o vencedor da partida entre Al Ahly e Real Madrid, que ocorrerá na próxima quarta-feira, 8 de fevereiro. A final do Mundial de Clubes, que ocorre no Marrocos, será disputada no sábado, 11 de fevereiro, às 16h.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)