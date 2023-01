Presidente da Conmebol promete prêmio milionário caso Flamengo conquiste o Mundial de Clubes

Após a conquista da Copa Libertadores da América em 2022, o Flamengo irá disputar o Mundial de Clubes da FIFA, que irá ocorrer a partir do dia 1º de fevereiro até o dia 11 de fevereiro de 2023. Nesta segunda-feira (16), a Conmebol anunciou um incentivo financeiro, caso o clube carioca seja campeão.

O presidente da confederação, Alejandro Domínguez, publicou em sua conta no Twitter que o Flamengo receberá cinco milhões de dólares (pouco mais de R$25,7 milhões) caso conquiste o Mundial de Clubes. Segundo Alejandro, a medida “é um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio”. Veja a publicação:

Estreia do Flamengo no Mundial de Clubes

O Mengão irá estrear no Mundial de Clubes no dia 7 de fevereiro, já na semifinal do torneio, e vai encarar o vencedor de Al Hilal e Wydad Casablanca.

Caso passe de fase, o time carioca terá quatro possíveis adversários, sendo o Real Madrid o mais esperado entre eles. Além do clube espanhol, Seattle Sounders, Al Ahly e Auckland City irão disputar a vaga na final da competição.

A final, que poderá dar o segundo mundial do Flamengo, será disputada no dia 11 de fevereiro. Desde 1981 o clube não conquista este título, quando venceu o Liverpool por 3x0, com gols de Nunes e Adílio.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)