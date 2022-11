Real Madrid parabeniza Flamengo por Libertadores e projeta final em mundial: 'Será uma honra'; veja

A conquista da América pelo Flamengo continua rendendo frutos no mundo do futebol. Depois de vencer a Copa do Brasil e a Libertadores, o Mengão se prepara para disputar o Mundial de Clubes das Fifa. Um dos maiores expoentes neste cenário, o Real Madrid enviou uma carta ao Rubro-Negro, onde parabeniza a conquista e projeta um possível encontro entre os times.

O conteúdo da carta reforça a internacionalização da marca, que nos últimos três anos faturou duas Libertadores. Nas palavras do presidente Merengue, Florentino Pérez, foi estampada a intenção de aproximar o futebol latino americano e europeu, caso os times avancem à decisão do título, que ainda não tem data ou local definidos.

Devido a realização da Copa do Mundo este ano, é possível que o Mundial de Clubes aconteça entre fevereiro e março de 2023, mas a Fifa ainda não bateu o martelo. A carta do Real Madrid foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gabriel Reis. Não é a primeira vez que os espanhóis fizeram contato com o Mengão. Pelas redes sociais a interatividade é recorrente.

Leia a carta na íntegra:

“Quero transmitir em nome de nossa diretoria e de todos que fazem parte do Real Madrid nossas felicitações pelo título da Copa Libertadores conquistado no último dia 29 de outubro, em Guayaquil.

Esse triunfo em uma das competições mais prestigiadas do mundo engrandece ainda mais a instituição que presides. O Clube de Regatas do Flamengo é um dos mais queridos e admirados do mundo do futebol.

Para nós será uma grande honra participar junto do Flamengo do próximo Mundial de Clubes. Estou confiante de que será uma oportunidade magnífica para seguir fortalecendo nossa relação de amizade.

Reitero minhas felicitações aos membros do conselho que presides, aos jogadores, ao corpo técnico, a todos os componentes do clube e, por fim, a toda a sua torcida.

Com todo afeto, Florentíno Pérez”