Mundial de Clubes: FIFA anuncia mudanças na competição que contará com 32 times

O Mundial de Clubes terá um novo formato a partir de 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16), pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. A competição será disputada por 32 clubes e foi concretizada pelo Conselho da FIFA.

“O novo mundial será em 2025 e terá 32 times. Detalhes ainda precisam ser discutidos. Será como uma Copa do Mundo", comentou Gianni Infantino.

A nova competição enfrenta uma certa resistência por parte da UEFA, além de alguns clubes da Europa, pois o torneio com 32 clubes, implica na concorrência com a Champions League, principal competição de clubes europeia. A FIFA havia sinalizado para um Mundial com 24 equipes, mas não conseguiu e deu um passo atrás, principalmente por conta da pandemia de covid-19, porém, o presidente da FIFA garantiu que o Mundial em um novo formato será realizado.

“Sei que o que decidimos é que haverá o Mundial de 32 times, a ser disputado de quatro em quatro anos. Será disputado no verão, no período que antes era da Copa de Confederações. Será um pouco mais longo. Mas terá os melhores times do mundo. Haverá detalhes a serem decididos por stakeholders (entidades e clubes)”, disse o presidente da FIFA.