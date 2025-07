Athletic Club x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/07) pela Série B

Athletic Club x Avaí disputam hoje, segunda-feira (14/07), a 16° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic Club x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletic Club está 17ª colocação da Série B com um total de 15 pontos, 5 vitórias, 0 empates, 10 derrotas, 14 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas.

Já o Avaí é o 5º colocado com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 13 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Athletic Club x Avaí: prováveis escalações

Athletic Club: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; Amorim (Fabrício Isidoro), Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Pedrão, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Barreto, João Vitor, Andrey e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Athletic Club x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei (MG)

Data/Horário: 14 de julho de 2025, 19h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)