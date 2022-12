Copa do Mundo 2022: Final é protagonizada por Messi e Mbappé; veja a comparação

Argentina e França confirmaram o favoritismo nas semifinais da Copa do Mundo 2022 e farão a decisão do torneio. O duelo ocorre no próximo domingo (18), às 12h, no Estádio Lusail. Um dos duelos mais esperados, a partida colocará frente a frente os dois principais jogadores do Mundial: o francês Kylian Mbappé contra o argentino Lionel Messi.

Messi e Mbappé tem diferentes objetivos

Companheiros de Paris Saint-Germain, Mbappé e Messi chegam à final com diferentes objetivos. Enquanto Mbappé busca continuar quebrando recordes com apenas 23 anos e conquistar mais um Mundial, Messi tenta a consagração como o melhor jogador de sua geração e o maior jogador argentino de todos os tempos.

Curiosamente, independente de quem vencer o título, teremos um novo tricampeão. A Argentina foi campeã mundial em 1978 (no próprio país) e 1986 (no México), enquanto a França levou a taça em 1998 (como país-sede) e 2018 (na Rússia).

Como chega o Lionel Messi?

No tira-teima do Mundial, ambos estão empatados na artilharia do torneio. Messi participou diretamente de oito gols (cinco gols e deu três assistências) e tem sido, como o esperado, a grande arma dos hermanos. Nesta Copa, Messi decidiu pelo menos as partidas contra México, Austrália e destruiu a defesa da Croácia nas semifinais.

Como chega o Kylian Mbappé?

Ainda com idade olímpica, Mbappé já foi campeão mundial como protagonismo no título de 2018. Se a taça da Champions League sempre parece escapar das mãos do craque, quando o tema é Copa do Mundo, poucos sentam na mesma mesa que o francês. Também com cinco gols até aqui, Mbappé pode terminar com o troféu e a artilharia do Mundial.

Acompanhe a cobertura completa da final entre França e Argentina pelo portal OLiberal.com.

Comparação Messi e Mbappé em Copas do Mundo

Copas disputadas

Messi 5 x 2 Mbappé

Jogos disputados

Messi 25 (recordista) x 13 Mbappé

Gols em Copas

Messi 11 x 9 Mbappé

Gols na Copa do Catar

Messi 5 x 5 Mbappé

Assistências em Copas

Messi 9 x 2 Mbappé

Média de gols em Copas

Messi 2,27 x 4,5 Mbappé

Números em Copas

Messi: 16 vitórias, 4 empate e 5 derrotas

Mbappé: 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota