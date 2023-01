Conheça o atacante ex-Paysandu que pode enfrentar Flamengo e Real Madrid no Mundial de Clubes

O Paysandu estará representado no Mundial de Clubes em fevereiro, no Marrocos. A equipe paraense não disputará o torneio, mas terá um ex-jogador entre os atletas participantes da edição deste ano: o atacante Héber Araújo, de 31 anos. O brasileiro, que teve uma curta passagem pela Curuzu em 2015, defende o Seattle Sounders, clube dos Estados Unidos, que vai representar a América do Norte na competição.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Nascido em Colorado do Oeste, município de Roraima, Heber consolidou a carreira jogando na Europa e nos Estados Unidos. Apenas os primeiros passos dentro do mundo do futebol foram dados no Brasil.

VEJA MAIS

A primeira equipe da carreira do atacante foi o Figueirense, onde jogou de 2011 até 2013. Depois, Heber passou por CRAC-GO, Avaí-SC e chegou ao Paysandu, em 2015. Na Curuzu, a passagem do jogador foi apagada (quatro jogos disputados e nenhum gol marcado). Logo em seguida, ele acertou com o Alashkert FC, da Armênia.

Heber Araújo quando jogava pelo Paysandu, em 2015 (Akira Onuma/ Arquivo de O Liberal)

Depois de uma boa passagem por lá - 34 jogos e 20 gols - o atacante rumou para outro país do futebol europeu: a Croácia. No Slaven, o atacante fez 30 jogos e marcou 10 gols. No ano seguinte, se mudou para o HNK Rijeka, do mesmo país, e fez 50 partidas e 26 gols, em uma temporada e meia.

Depois dos bons números na Europa, Heber foi para os Estados Unidos, onde virou uma espécie de ídolo do New York City. Em quatro anos na Big Apple, o brasileiro disputou 89 jogos e marcou 30 gols. Além disso, ele ainda foi campeão da MLS, principal campeonato do país, em 2021.

Heber foi campeão da MLS em 2021 (Divulgação/ Twitter Heber Araújo)

Em 2023, Heber negociou transferência para o Seattle Sounders, clube vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF e representante do continente no Mundial de Clubes. Pelo time do norte dos Estados Unidos, o brasileiro ainda não disputou partidas.

Mundial de Clubes

A Fifa definiu nesta sexta-feira os chaveamentos do Mundial de Clubes, que será disputado de 1º a 11 de fevereiro, no Marrocos. No sorteio realizado em Rabat, ficou definido que o Flamengo, campeão da Libertadores, estreará contra Wydad Casablanca (representante do Marrocos, país-sede) ou Al Hilal (da Arábia Saudita e campeão da Ásia) no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília).

Já o Real Madrid, outro grande favorito ao torneio, enfrentará o vencedor da partida entre Seattle Sounders (campeão da Concacaf) e o classificado de um playoff preliminar, disputado entre Al Ahly (campeão da África) e Auckland City (campeão da Oceania).