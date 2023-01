Paysandu: estrangeiros visitam Ver-o-Peso, provam frutas e se divertem com as erveiras; vídeo

O futebol paraense recebeu neste início de temporada 202 uma enxurrada de jogadores estrangeiros. O Paysandu, o maior campeão paraense da história, possui três estrangeiros no elenco, decidiu levar os atletas para conhecer um pouco da história de Belém, que completou 407 anos nesta semana. No roteiro, centro histórico, frutas e uma passada nas barracas das erveiras Mercado do Ver-O-Peso.

O zagueiro colombiano Bocanegra, o volante paraguaio Jorge Jiménez e o meia venezuelano Robert Hernández, estiveram acompanhados do professor Frederik Matos, que contou um pouco da história de Belém, seus costumes e sabores.

Belém foi mostrada aos atletas do Papão de uma forma simples, com o professor Frederik Matos contando um pouco de como surgiu a cidade, passando pelo Complexo Feliz Luzitânia. EM seguida os atletas foram para a Pedra do Peixe, já no Mercado do Ver-O-Peso, ponto tradicional de comercialização do pescado na capital paraense. O volante Jorge Jiménez, agradeceu pela oportunidade de conhecer Belém e quer mergulhar mais na cultura paraense com o passar da temporada.

“Foi muito bom conhecer a cidade de Belém, agradecer à vocês, ao clube por dar esse apoio. Gostamos muito da tradição da cidade, mas devagar vamos experimentar melhor. Foi uma experiência muito boa e somos gratos por isso”, disse.

Os jogadores também provaram frutas, conheceram o cupuaçu, além de degustarem a castanha do Pará e o mangostão. O zagueiro Bocanegra falou da importância em conhecer um pouco da cidade e da Amazônia e citou o povo paraense como acolhedor.

“Conhecer um pouco da cultura do Pará, da Amazônia, é importante, pois conhecemos a história do Brasil e como iniciou, uma cidade que é uma das mais antigas do Brasil. Um povo lindo, acolhedor, gente alegre e feliz”, comentou.

No encerramento do passei, os jogadores tiveram contato com o artesanato, foi contada a história do muiraquitã, considerado um amuleto na Amazônia. No fim, os jogadores conheceram as barracas das erveiras do Ver-O-Peso, onde se comercializam banhos e essências e se divertiram com os nomes e os significados dos produtos comercializados. O meia venezuelano Robert Hernández ficou impressionado com o tamanho da Feira do Ver-O-Peso e agradeceu pela oportunidade de conhecer um pouco da cidade onde irá atuar na temporada 2023.

“Agradecer a todos por nos incluirmos para conhecermos na cidade de Belém, estamos muito agradecidos, gostamos muito da feira, é impressionante e muito grande. Como o professor falou, temos que nos incluirmos na história para fazermos um clube forte, de um ponto de vista diferente do futebol”, finalizou.