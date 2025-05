Com Nicolas entre os titulares, Luizinho Lopes define Paysandu para encarar o Bahia; Confira!

O Paysandu está escalado pelo técnico Luizinho Lopes para a estreia na Copa do Brasil 2025. Diante do Bahia, em partida válida pela 3ª fase da competição, o Papão vai entrar em campo com a formação um pouco diferente da que enfrentou o CRB-AL pela 5ª rodada da Série B. Entre as novidades, o atacante Nicolas retorna ao time titular. Já Rossi está no banco de reservas. A bola rola às 21h30, no Mangueirão.

CONFIRA A ESCALAÇÃO BICOLOR!

