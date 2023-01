Paysandu: Apresentado, Eltinho minimiza fator idade: 'Sempre conquistei alguma coisa'

Em mais um dia de pré-temporada em Barcarena, o Paysandu apresentou o lateral-esquerdo Eltinho, de 35 anos, que disputou a última Série B do Brasileiro pelo Londrina. O jogador mal chegou e já há desconfianças em torno dele, por causa da idade. Na coletiva de imprensa de apresentação, Eltinho minimizou:

"Podem ficar tranquilos que vou me dedicar ao máximo. Nos últimos anos, em todos os clubes que passei eu conquistei alguma coisa. Aqui os objetivos são grandes, vou me dedicar para conseguir e podem contar comigo para o que der e vier", garantiu Eltinho.

Eltinho chega para uma posição que teve dono ao longo de 2022: Patrick Brey, o Árabe da Curuzu, que caiu nas graças da torcida. Ao menos nas características, o novo reforço bicolor apontou que é tão ofensivo quanto Brey e falou sobre as perspectivas para 2023:

"A expectativa é a melhor possível, temos boas referências do time, da cidade. É o maior do Norte. Vamos em busca de mais títulos e grandes vitórias. Sou um lateral muito técnico, que gosta de atacar bastante. Faço bastante gols de falta, dou assistências e ajudo na marcação", concluiu.

O Paysandu entra em campo no próximo dia 22 de janeiro - domingo -, às 9h45, contra o Bragantino, no Estádio da Curuzu. A partida será a estreia bicolor no Campeonato Paraense e o primeiro jogo oficial da equipe no ano. Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.