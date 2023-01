Vazou: veja possível camisa de goleiro do Paysandu para a temporada 2023

A coleção de uniformes do Paysandu para a temporada de 2023, inspirada nos 20 anos da participação do clube na Libertadores, tem causado polêmica entre os torcedores da equipe. Na última semana, um uniforme homenageando o Boca Júniors-ARG foi alvo de críticas da Fiel. Apesar disso, o Papão parece já estar preparando um novo lançamento nos próximos dias.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

No Twitter, vazaram nesta quinta-feira (12) imagens de um possível uniforme do Paysandu para esta temporada. Ele seria inspirado na Universidad Católica-CHI, clube que o Bicola venceu na Libertadores de 2003. De acordo com o print divulgado, a camisa será utilizada pelos goleiros. Confira:

VEJA MAIS

De acordo com as imagens, o uniforme será majoritariamente branco, com detalhes em azul claro. A mesma tendência será seguida na confecção do escudo, que também não terá o azul-celeste tradicional.

Outras duas camisas também vazaram no Twitter. Elas são chamadas de "uniformes de viagem" e serão produzidas em duas cores: branco, para os jogadores, e preto, para a comissão técnica. Ambos possuem detalhes em arte marajoara.