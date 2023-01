Ex-presidente do Paysandu critica ideia dos novos uniformes em referência ao Boca: 'aberração'

A nova coleção de camisas do Paysandu para a temporada 2023, possui como tema a participação do Papão da Curuzu na Copa Libertadores de 2003. Em comemoração aos 20 anos da única vez em que um clube do Norte do país esteve na competição, a diretoria lançou uniformes alusivos aos adversários na Libertadores, porém, as camisas que representavam o confronto com o Boca Juniors, da Argentina, geraram polêmicas nas redes sociais, com inúmeros torcedores criticando as camisas, de um clube que eliminou o Papão. Críticas também ocorreram por parte do ex-presidente Alberto Maia.

O que dizem os críticos

Alberto Maia, um dos criadores da Lobo, marca própria que veste o Paysandu desde 2016, utilizou seu perfil no Twitter para criticar o Paysandu, pela camisa alusiva ao Boca Juniors. O ex-presidente bicolor no período 2015 e 2016, pediu para que tenha uma reciclagem para a empresa que idealiza os uniformes do Papão. Segundo Maia, a ideia é “vergonhosa” de homenagear um adversário que venceu e eliminou o Papão.

“Homenagear o adversário numa camisa é o cúmulo do cúmulo. Para a super empresa que se diz expert no assunto na confecção e idealização dos layouts das camisas, acho bom fazer uma reciclagem profissional, porque está vergonhosa esta ideia. Minha opinião e ponto final”, escreveu Alberto Maia.

O ex-mandatário bicolor criticou alguns torcedores que defenderam a camisa e chamou o novo uniforme bicolor de “aberração”.

“Eu não acredito que ainda tem gente querendo defender esta aberração de ideia, lançar uma camisa homenageando um clube que desclassificou o Paysandu na Libertadores da América em pleno Mangueirão? Sinceramente, é melhor ficar silente do que tentar explicar este pesadelo”, finalizou.