Paysandu pede à FPF mudança no horário da partida de estreia pelo Parazão 2023

O Paysandu fez solicitação à Federação Paraense de Futebol (FPF) para que o horário da partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Parazão de 2023, seja alterado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Papão no programa Giro Bicolor.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Segundo a assessoria, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, pediu que a estreia do Papão no torneio seja realizada no domingo (22), às 10h. A partida, originalmente, estava marcada para ocorrer mais tarde, às 17h.

VEJA MAIS

Apesar da mudança de horário, o presidente bicolor não solicitou alterações no local da partida. O jogo está marcado para ocorrer no estádio da Curuzu, em Belém.

Pré-temporada

O Paysandu chegou na tarde desta segunda-feira (9) a Barcarena, cidade do nordeste do Pará, onde vai continuar com as atividades visando o início da temporada de 2023. A expectativa é que o Papão volte para Belém no dia 20 de janeiro, dois dias antes da estreia da equipe no Parazão.

A partida entre Paysandu e Bragantino pela primeira rodada do Parazão terá transmissão Lance a Lance no oliberal.com.