Novo meia do Paysandu elogia recepção da torcida e projeta: 'Temos muitos títulos a conquistar'

O plantel do Paysandu participou na manhã desta segunda-feira (9) do último treino com bola em Belém, antes da viagem para a cidade de Barcarena, onde começa oficialmente a pré-temporada, que vai até o dia 20 de janeiro. No dia 22, o Papão estreia no Campeonato Paraense contra a equipe do Bragantino, na Curuzu.

Entre os jogadores que formam o atual elenco, a maioria é recém-contratado. Entre eles o meia João Pedro, contratado por empréstimo em dezembro do ano passado. O atleta chegou em Belém e já participou da atividade realizada no último sábado, com a presença da torcida na Curuzu. Sobre o primeiro encontro, o jogador se mostrou otimista e confiante com a receptividade da Fiel Bicolor.

"Eu fiquei muito surpreendido, achei muito massa a torcida. Queria até mandar um abraço para a Fiel Bicolor. Fiquei muito feliz com a apresentação, foi a primeira vez que tive uma apresentação assim, então espero retribuir com muitas alegrias à torcida", disse João Pedro.

Segundo ele, o clube deve aproveitar ao máximo a pré-temporada, para só depois começar o raciocínio sobre os adversários. "Eu acho que a gente tem que focar na pré-temporada, na nossa preparação. Acredito que o foco no adversário deva ser mais próximo da estreia, ali perto do dia 22. Então primeiro vamos focar no nosso trabalho. Temos muitos títulos para conquistar", complementa.

João Pedro foi contratado para a posição antes ocupada por José Aldo, que deixou o clube no fim do ano passado. Sobre titularidade, ele garante que não terá vida fácil, se quiser começar entre os 11 escolhidos pelo técnico Márcio Fernandes.

"Acho que a disputa está sendo bem sadia. Todo mundo está treinando bem, focado. Espero que no dia da estreia esteja todo elenco empenhado e preparado. É igual como o Márcio fala, 'quem estiver melhor, vai estrear'. E para isso que a pré-temporada é muito importante. Vamos ter bastante competições no ano. Agora vamos para Barcarena, onde o nosso foco será total para a estreia no dia 22".