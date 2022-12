Paysandu: mais três jogadores desembarcam em Belém para a temporada de 2023

Mais três jogadores que vão defender o Paysandu na temporada de 2023 chegaram no aeroporto internacional de Belém na tarde desta segunda-feira (26). Depois do desembarque de Robert Hernández e Genilson, foi a vez de Stéfano Pino, Rithely e João Pedro pousarem na capital do Pará.

Na chegada a Belém, os jogadores foram recebidos pelo executivo de futebol bicolor, Vandick Lima, e já tiraram fotos com a camisa do Papão. Os atletas vão se reapresentar na próxima terça-feira (27), já visando a preparação para o Parazão de 2023, que começa no dia 21 de janeiro.

Conheça os jogadores

Stéfano Pinho

Stéfano Pinho, atacante do Paysandu (Vitor Castelo/ O Liberal)

O atacante Stéfano, de 31 anos, é natural de São João Nepomuceno (MG) e iniciou a carreira no Fluminense-RJ. Atuou pelo Friburguense-RJ, Guaratinguetá-SP, além do Madureira-RJ. Jogou no futebol da Finlândia e em 2015 foi para o Estados Unidos, onde defendeu o FL Strikers. Atuou pelo Minnesota United, Miami FC, Orlando City e Austin Bold. Teve passagens também pelo futebol chinês e da Arábia Saudita. Na última temporada pelo Indy Eleven, foram 33 jogos, três assistências e 13 gols

Rithely

Rithely, novo volante do Paysandu (Vitor Castelo/Paysandu)

Rithely tem 31 anos e um currículo mais "pesado". Natural de Imperatriz-MA, o jogador de 1,73m teve grande destaque no Sport Recife, que o fez chegar ao Internacional-RS em 2019. Formado na base do Goiás, também passou por Atlético-GO, Azuriz-PR e estava disputando a Série B do Brasileiro de 2022 pela Ponte Preta.

João Pedro

Com passagens pela base do Atlético-MG e Internacional, João Pedro tem 24 anos e possui contrato com o Vila Nova desde 2017. Em 2020, o meia fez parte do elenco campeão brasileiro da Série C sobre o Remo. No ano seguinte, o jogador chegou a disputar a Série B com o clube, sendo a melhor temporada do jogador no futebol profissional até aqui com 33 partidas e três gols feitos.