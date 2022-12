Paysandu: Primeiro estrangeiro do elenco desembarca em Belém; campeão da Copa Verde também chegou

O Aeroporto Internacional de Belém está movimentado nesta segunda-feira (26). Os jogadores do Paysandu estão chegando para o início da pré-temporada, que começa amanhã. Na manhã de hoje, dois jogadores desembarcaram na capital paraense e já vestiram a camisa bicolor.

O meia venezuelano Robert Hernández e o capitão da alviceleste na temporada 2022 Genilson, chegaram a Belém. Hernández fez parte dos novos reforços do Papão para o ano que vem e é um dos três estrangeiros no elenco. O jogador, de 29 anos, estava no Deportivo Táchira, da Venezuela e chega ao Papão como esperança de ser o “homem decisivo” no meio-campo do Paysandu.

Genílson esteve no Papão desde o início de 2022. Foi titular absoluto ao comando do técnico Márcio Fernandes e terminou a temporada levantando a taça da Copa Verde. Na festa do título, na Curuzu, Genílson confirmou a renovação com o Papão e tentará o tão sonhado acesso à Série B mais uma vez.