Parazão 2023: FPF divulga tabela detalhada da competição; confira os jogos do Remo e do Paysandu

A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou em seu site oficial, a tabela detalhada das quatro primeiras detalhadas do Campeonato Paraense de 2023. A competição terá a presença de 12 clubes, divididos em três grupos com quatro times, se enfrentando entre os grupos e após oito rodadas, os oito melhores na classificação geral passam para as quartas de finais e os dois últimos são rebaixados para a Segundinha.

O Remo é o atual campeão do Parazão e será o clube que vai abrir a competição, em partida com o Independente de Tucuruí, no sábado, dia 21 de janeiro, às 17h, no Estádio Baenão, em Belém. O Paysandu, vice-campeão estadual de 2022, estreia no Parazão no domingo, dia 22, às 17h, contra o Bragantino, no Estádio da Curuzu.

Todos os campeões

Alguns jogos da tabela divulgada pela FPF estão sem horários e locais definidos, já que a federação aguarda os laudos de segurança das praças esportivas. A competição será a primeira na gestão do novo presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul. O Parazão 2023 contará também com todos os clubes campeões da história: Paysandu, Remo, Tuna Luso, além de Independente de Tucuruí e Cametá. Apenas o União Esportiva, primeiro campeão estadual, não participa da competição, já que o clube foi extinto.

Leão x Papão

O clássico entre Remo x Paysandu está marcado para a rodada número 6, com Leão e Papão reabrindo Estádio Mangueirão, maior praça esportiva do Estado, que estava fechada desde fevereiro de 2021 para reforma e ampliação.

Veja as quatro primeiras rodadas

1ª rodada

21/01 – Remo x Independente – Baenão - Belém

22/01 – São Francisco x Caeté – Ipixuna (PA) – Portões fechados

22/01 – Itupiranga x Tuna – (aguardando laudos de segurança)

22/01 – Paysandu x Bragantino – Curuzu - Belém

22/01 – Tapajós x Cametá - (aguardando laudos de segurança)

22/01 – Castanhal x Águia - (aguardando laudos de segurança)

2ª rodada

27/01 – Caeté x Tapajós - (aguardando laudos de segurança)

28/01 – Paysandu x Itupiranga – Curuzu - Belém

28/01 – Bragantino x Castanhal - (aguardando laudos de segurança)

28/01 – Independente x Cametá – Tucuruí (PA)

29/01 – São Francisco x Remo – Ipixuna (PA) – Portões fechados

29/01 – Tuna x Águia – Francisco Vasques - Belém

3ª rodada

04/02 – Caeté x Independente - (aguardando laudos de segurança)

04/02 – Águia x Remo – Marabá (PA)

04/02 – Castanhal x São Francisco - (aguardando laudos de segurança)

05/02 – Cametá x Itupiranga – Cametá (PA)

05/02 – Bragantino x Tuna - (aguardando laudos de segurança)

05/02 – Tapajós x Paysandu - (aguardando laudos de segurança)

4ª rodada

11/02 – 16h - Independente x Bragantino – Tucuruí

11/02 – 17h - Paysandu x Castanhal – Curuzu – Belém

12/02 – 9h30 – Tuna x Caeté – Francisco Vasques – Belém

12/02 – (sem horário definido) – Itupiranga x Águia - (aguardando laudos de segurança)

12/02 – Remo x Cametá – Baenão – Belém

12/02 – 15h30 – São Francisco x Tapajós – Ipixuna (PA)

5ª rodada

Caeté x Paysandu

Independente x Itupiranga

Bragantino x São Francisco

Tuna x Remo

Águia x Tapajós

Cametá x Castanhal

6ª rodada

Castanhal x Caeté

Itupiranga x São Francisco

Tapajós x Bragantino

Remo x Paysandu

Águia x Independente

Cametá x Tuna

7ª rodada

Caeté x Cametá

Tapajós x Itupiranga

Bragantino x Águia

Castanhal x Remo

São Francisco x Independente

Paysandu x Tuna

8ª rodada

Águia x Caeté

Itupiranga x Castanhal

Cametá x Bragantino

Remo x Tapajós

Independente x Paysandu

Tuna x São Francisco