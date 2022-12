Há uma semana da pré-temporada, Paysandu já contratou mais de um time para 2023; veja a lista

Mesmo faltando apenas uma semana para o início da pré-temporada do Paysandu, o clube bicolor continua ativo no mercado de transferências para formar o elenco para 2023. Mesmo de olho em novas contratações, o Papão já trouxe uma quantidade significativa de atletas à Curuzu. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Bicola já contratou 13 jogadores para o ano que vem. Veja a lista:

Com os anúncios, o elenco bicolor para a próxima temporada vai ficando cada vez mais robusto. Os novos jogadores têm se somado àqueles que já tinham contratos mais longos com o Papão, como atletas das categorias de base, ou jogadores que renovaram acordos após o final da Série C.

Até o momento, o Paysandu renovou contrato de oito jogadores que disputaram a Terceirona de 2022. São eles os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Bernard; os zagueiros Genilson e Naylhor; o volante João Vieira; os meias Gabriel Davis e Ricardinho; e o atacante Dioguinho.

Caso Marlon

Marlon foi o destaque do Papão na temporada (Vitor Castelo / Paysandu)

Apesar de ainda estar na lista de jogadores do Paysandu que tem contrato para a próxima temporada, a permanência do atacante Marlon na Curuzu ainda é uma icógnita. Segundo apuração do portal GE do Paraná, o jogador aceitou uma proposta de transferência para uma equipe de Portugal. No entanto, o Papão não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Confira o elenco do Paysandu para 2023

Para que o torcedor bicolor fique de olho nos jogadores contratados para o ano que vem, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma lista de atletas que já firmaram contrato com o Papão. Veja:

Goleiros

Thiago Coelho (contrato renovado após a Série C de 2022)

Gabriel Bernard (contrato renovado após a Série C de 2022)

Cláudio Vitor (jogador das categorias de base)

Victor Souza (retornando de empréstimo do Londrina-PR)

Laterais

Samuel Santos (contratado após passagem pelo Londrina-PR)

Eltinho (contratado após passagem pelo Londrina-PR)

Igor Bosel (contratado após passagem pelo PSTC-PR)

Zagueiros

Genílson (contrato renovado após a Série C de 2022)

Naylhor (contrato renovado após a Série C de 2022)

Henríquez Bocanegra (contratado após passagem pelo Criciúma-SC)

Wanderson (contratado após passagem pelo Tocantinópolis-TO)

Volantes

Bileu (tem contrato com o clube até o meio de 2023)

Éric (jogador das categorias de base)

Jiménez (contratado após passagem pelo Ituano-SP)

Paulo Henrique (contratado após passagem pelo Legnago Salus-ITA)

Rithely (contratado após passagem pela Ponte Preta-SP)

João Vieira (contrato renovado após a Série C de 2022)

Meias

Gabriel Davis (contrato renovado após a Série C de 2022)

Robert Hernández (contratado após passagem pelo Deportivo Táchira-VEN)

Ricardinho (contrato renovado após a Série C de 2022)

João Pedro (contratado após passagem pelo Fluminense-RJ)

Atacantes