Remo e Paysandu decidem título do Parazão Feminino 2022 nesta terça-feira (20)

À espera de um milagre! É assim que o Paysandu entra para o jogo desta terça-feira (20), às 19h, no clássico contra o Remo, no Baenão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. O Papão precisa de um roteiro de cinema para virar a vantagem de 5 a 1 do Leão, construída na ida.

VEJA MAIS

Jogo de ida

O Remo confirmou o favoritismo, mesmo em plena Curuzu, contra o maior rival, no último dia 12 de dezembro. Já no primeiro tempo, as azulinas abriram 3 a 0, com Musa, Janaína (contra) e Lora Soure. Na etapa final, Angela ampliou para 4 a 0. Dan ainda fez o de honra bicolor, antes que Nati fechasse o placar em 5 a 1.

Cenário

O Remo tenta manter a hegemonia do futebol paraense. O Leão é o atual campeão da competição e luta pelo bicampeonato e possui como técnico Mercy Nunes, que por muito tempo comandou a Esmac e já conquistou vários Parazões.

Já o Papão busca o título e a consolidação no cenário do futebol feminino. A equipe bicolor veio batendo 'na trave' nas últimas temporadas e é comandada pela técnica Aline Costa, que já conquistou o título do Parazão pela Tuna e Pinheirense.

O Remo tem ampla vantagem. Pode ser campeão mesmo que seja goleado por três gols de diferença. Caso o Paysandu vença por quatro gols de saldo, a final será decidida nas cobranças de pênaltis. Agora, se o Papão vencer por cinco ou mais de vantagem, fica com a taça do Parazão Feminino.