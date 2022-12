Mulheres apitam final pela primeira vez no Pará e recebem homenagem da FPF

A final do Campeonato Paraense Sub-17 entre Tuna Luso e Paysandu, que ocorreu no último sábado (17), não consagrou apenas a Águia do Souza como a nova campeã estadual. A partida também marcou um feito histórico para o futebol do Pará. Pela primeira vez na história um time de arbitragem composto somente por mulheres comandou uma decisão no estado.

O quinteto de arbitragem para do duelo foi composto pela árbitra principal Gleika Pinheiro, auxiliada pelas bandeirinhas Bárbara Loiola e Nayara Lucena. Elaine Melo e Vânia Mendes atuaram como quarta e quinta árbitras respectivamente.

Emoção

A Federação Paraense de Futebol (FPF) homenageou as árbitras pelo feito. Cada uma receveu uma placa comemorativa da partida. A árbitra Gleika Pinheiro não conteve a emoção ao receber o presente.

"Passou um filme na minha cabeça desde quando me formei, em 2017. Quando eu olhei a foto, e ele (presidente Ricardo Gluck Paul) me abraçou, eu não me contive e comecei a chorar, por lembrar de tudo que eu já passei. Fiquei muito grata, muito grata mesmo", comemorou.

Copa do Mundo

Na Copa do Mundo de 2022, a arbitragem feminina também marcou história. A partida entre Alemanha e Costa Rica, válida pela terceira rodada do Grupo E do Mundial, foi apitada pela francesa Stéphanie Frappart. Ela foi auxiliada por duas outras mulheres, a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina. Foi a primeira vez que três mulheres comandaram uma partida da Copa do Mundo masculina.