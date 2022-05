Meia do Náutico é expulso, parte para cima de árbitra e é contido por volante ex-Remo; assista

A final do Campeonato Pernambucano entre Retrô-PE x Náutico-PE, na tarde deste sábado (30), na Arena Pernambuco, foi marcado por uma cotovelada e expulsão do meia Jean Carlos, do Náutico. Após levar o cartão, o atleta do Timbu partiu para cima da árbitra Deborah Cecília e foi contido pelo volante Gelson, ex-Remo.

O jogador acertou uma cotovelada no rosto de Yuri Bigode, do Retrô e a árbitra foi chamada pelo VAR para revisão. Após assistir ao lance, Demorah Cecília aplicou o cartão e Jean Carlos se descontrolou e foi para cima dela, mas os jogadores do Retrô e companheiros do Náutico seguraram o meia. Gelson, do Retrô, ainda levou um soco no rosto do meio-campista que deixou o campo contidos por atletas do Náutico.

O Retrô venceu o primeiro jogo no Aflitos por 1 a 0 e possui a vantagem do empate para levantar a taça.