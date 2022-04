Árbitra comenta agressão de técnico que foi demitido pelo clube após cabeçada; vídeo

A árbitra assistente Marcielly Netto foi agredida pelo agora ex-técnico da Desportiva-ES, Rafael Soriano, no último domingo (10), no intervalo da partida contra o Nova Venécia-ES, no Campeonato Capixaba. A bandeirinha foi vítima de uma cabeçada do treinador, que entrou em campo insatisfeito com o árbitro Arthur Gomes.

O treinador foi reclamar com o árbitro após ele encerrar o primeiro tempo antes do Desportiva cobrar um escanteio. Soriano formou uma confusão e foi nesse momento que o técnico deu uma cabeçada na bandeirinha.

No exato momento, o técnico foi expulso da partida por agressão e após o jogo foi demitido pelo clube. Em entrevista à TV Cultura, Rafael Soriano disse que não agrediu a bandeirinha.

"Se você disser que eu te agredi, nós vamos para a delegacia. Vamos fazer Corpo de Delito, senão eu vou te processar. Ela foi empurrar os jogadores e agora quer dizer que foi agredida. Ela tá querendo aproveitar de uma situação porque é mulher. Não encostei nela, se encostei ela vai provar na delegacia", declarou o treinador.

Em conversa com o site Universa, do UOL, a Marcielly Netto afirmou que tudo está gravado e que está com a "consciência tranquila". Além disso, a bandeirinha também revelou que registrou um boletim de ocorrência e que ficou muito assustada com a agressão.

"Praticamente em todo jogo falam coisas baixas pelo fato de ser mulher, tenho até vergonha de repetir. Além do assédio, de torcida a jogador. Mas esse tipo de agressão foi a primeira vez, e foi a que mais me assustou", relatou.

Apesar disso, a bandeirinha contou que nunca pensou em deixar de ser árbitra e que revelou que tem o apoio da família.

“E é isso que me motiva ainda mais, porque aí vejo que posso fazer tudo, e tenho muita coisa ainda pela frente. Vou continuar com os mesmos objetivos", finalizou a árbitra.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)