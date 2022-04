Re-Pa: árbitro cita agressões, explica expulsões e arremessos de copos ao gramado da Curuzu

A confusão no Estádio da Curuzu após o jogo entre PaysanduxRemo, pela segunda partida da final do Campeonato Paraense 2022, foi parar na súmula do árbitro da partida. O comandante do jogo, Rafael Claus, citou algumas situações ocorridas no gramado, mas deixou passar outras.

No documento do jogo, Rafael Claus relatou que o delegado da partida, Cláudio Santos, o informou sobre arremessos de copos plásticos com líquidos em direção ao gramado. Entretanto, vários chinelos também foram arremessados por torcedores do Paysandu, em direção aos atletas do Remo, no momento da comemoração, registrados pela equipe de O Liberal.

Gramado da Curuzu com vários chinelos arremessados por torcedores (OLiberal.com)

Em súmula, o árbitro Rafael Claus informou a confusão entre os jogadores, comissão técnica, staff e dirigentes dos clubes após o apito final. O comandante do jogo citou ainda que, em relação aos copos plásticos arremessados ao gramado, a diretoria de segurança do Paysandu apresentou um boletim de ocorrência, identificando o autor dos atos.

Outros registros

Zagueiro Marcão, do Paysandu, foi expulso por conduta violenta, por apertar com força excessiva o pescoço do volante Marciel, do Remo.

Preparador de goleiros do Remo, Juninho Macaé, foi expulso por empurrar o jogador Patrick Brey, fora de campo.