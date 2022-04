Em nota, Remo cita agressões físicas a diretor e coordenadora feitas por funcionário do Paysandu

As confusões após o término da partida entre Paysandu e Remo, na Curuzu, pelo jogo de volta do final do Parazão, ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (7), o Remo soltou uma nota à imprensa, sobre agressões sofridas pelo staff do clube por um membro da segurança do Paysandu.

Veja imagens das agressões:

O Leão repudiou as agressões e citou que Luciano Mendes, coordenador de segurança do Paysandu, agrediu o diretor Marcelo Bentes e a coordenadora de operação e logística, Valeny Silva, com socos.

A diretoria azulina informou ainda que os analistas de desempenho, que trabalhavam nas cabines de imprensa, foram escorraçados pelo executivo de futebol, Fred Gomes. O Leão lamentou a situação ocorrida na entrega do troféu, onde as luzes foram apagadas da Curuzu e repudiou as pedradas no ônibus que levava a delegação azulina ao Baenão.

Leia a nota na íntegra

"O Clube do Remo vem a público repudiar os fatos ocorridos na noite de ontem, no Estádio Banpará Curuzu contra sua diretoria, jogadores, comissão técnica e staff.

Dentro do gramado, após o jogo, houve uma agressão pelas costas do senhor Luciano Mendes, coordenador de segurança do Paysandu Esporte Clube, contra o nosso diretor Marcelo Bentes, que comemorava o título com os nossos jogadores. A covardia do coordenador de segurança foi além do imaginário ao agredir a nossa coordenadora de operação e logística, Valeny Silva, com um soco na frente de várias testemunhas. Ambas as agressões estão registradas em vídeo e foram divulgadas pela imprensa. Este senhor já havia sido citado por coagir membros do nosso departamento de Marketing e Comunicação, no clássico da fase classificatória do Banpará Parazão.

O descontrole tomou conta de alguns jogadores do Paysandu que mostraram total falta de espírito esportivo ao partir para agressão contra os nossos jogadores que estavam comemorando o título. Também relatamos a expulsão da nossa equipe de analistas das cabines onde trabalhavam pelo senhor Fred Gomes, que aos gritos, escorraçou os nossos profissionais na frente de todos os veículos de imprensa.

Lamentamos ainda o total desrespeito do nosso rival com os patrocinadores do campeonato ao apagar as luzes dos refletores enquanto recebíamos o troféu de campeão, episódio este que está sendo repercutindo nacionalmente.

Por fim registramos que os incidentes não ficaram somente dentro do estádio Banpará Curuzu, o ônibus com nossa delegação foi apedrejado na trajeto de volta ao Banpará Baenão, colocando em risco a integridade física de nossos atletas membros da comissão técnica e nosso staff.

Entendemos que é importante saber ganhar e saber perder, a derrota faz parte do esporte e lamentamos que profissionais lidem com ela de maneira tão vergonhosa, hostil e violenta. Informamos que estamos tomando todas as providências legais cabíveis e esperamos que os responsáveis sejam punidos e afastados de suas funções"