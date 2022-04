Presidente em exercício da FPF sobre apagão das luzes da Curuzu: 'Faltou um pouco de respeito'

Durante as comemorações do Remo, que conquistou o Campeonato Paraense na Curuzu, as luzes do estádio apagaram. O momento foi justamente quando o capitão Marlon levantou a taça de campeão paraense, após a derrota azulina por 3 a 1 na partida - mas que venceu no agregado por 4 a 3.

Posicionamento

A presidente em exercício da Federação Paraense de Futebol (FPF), Graciete Maués, comentou sobre o apagão das luzes da Curuzu, durante a comemoração do Remo. À TV Cultura, Graciete disse que faltou respeito.

"Faltou um pouco de respeito com todos nós e precisamos uns dos outros. E não é só a Federação que precisa dos clubes, os clubes também precisam da Federação, dos patrocinadores. Isso é uma questão de respeito. É um desabafo que estou fazendo", disparou Graciete.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para saber se a queda de energia foi proposital. A assessoria do clube afirmou que o Papão não vai se posicionar sobre o tema