Conheça a princesa do Rainha das Rainhas que conquistou o coração de meia do Remo

O meia-atacante do Remo, Felipe Gedoz, teve o seu coração abalado pelo amor. A responsável é a miss Priscila Winy, de 28 anos. Com uma beleza estonteante, a jovem paraense compartilhou momentos do pré e pós comemoração do título de Campeão Paraense conquistado pelo Leão na noite de ontem no estádio do maior rival.

Nas redes sociais, a modelo postou uma foto do namorado com a taça. Entre algumas declarações, ela mostrou a ansiedade para comemorar com o amado: “chega logo pra gente comemorar”.

Postagem de Priscila para o seu amado Gedoz (Redes sociais)

Logo em seguida, ela compartilhou outro momento, mas agora deles juntos: “Chegou, te amo”.

Priscila e Gedoz após o título do Remo (Redes sociais)

Em 2014, Priscila Winy foi coroada como a primeira princesa do concurso Rainha das Rainhas do carnaval paraense. Mas a beleza da jovem a fez colecionar títulos. Ela já se tornou Rainha do Carnaval Amapaense 18, Top5 Miss Brasil 14, Miss Amapá 14 e Miss Pará 11. Além disso, ela já atuou na minissérie "Dois irmãos", da TV Globo.

Em 2014, ela disputou o Rainha das Rainhas. (Cristino Martins/O Liberal)

No fim de janeiro, uma vizinha denunciou as sucessivas festas que Felipe Gedoz realizava no seu apartamento. Morador de um condomínio, a bronca era o som alto das “resenhas” realizadas pelo jogador que duravam madrugadas inteiras.

Na ocasião, Gedoz estava no Departamento Médico. Nos primeiros meses de 2022, ele ficou boa parte da temporada tratando lesões, inclusive, no jogo decisivo do Parazão, ontem, 06, ele retornava do DM.

Na final da competição o Remo venceu o jogo de ida no Baenão por 3 a 0, e no de volta, na Curuzu, perdeu por 3 a 1.

