Caso Eduardo Ramos: investigação sobre suposta agressão por traição é encerrada pela polícia

A Polícia Civil encerrou a investigação do caso do jogador Eduardo Ramos, ex-Remo e Paysandu, que vinha sendo apurado desde o dia 3 de fevereiro. Na ocasião, o atleta registrou um boletim de ocorrência na Seccional da Cidade Nova, afirmando que sofreu ameaças do vereador de Ananindeua Diego Alves, após ele ter, supostamente, flagrado uma traição da esposa com Eduardo e a agredido dentro de um motel.

Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher envolvida no caso foi ouvida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Ananindeua (Deam), e negou qualquer tipo de agressão. De acordo com a PC, a investigação foi encerrada por ausência de indícios de crime.

Relembre o caso

O caso foi registrado na madrugada do dia 3 de fevereiro, por volta das 3h da madrugada. Eduardo Ramos relatou no boletim de ocorrência que estava no quarto de um motel com a mulher, quando o vereador entrou no local e o ameaçou. No ato, ele teria afirmado que "iria se vingar" do atleta e, em seguida, "saiu arrastando" a esposa do quarto, segundo as palavras de Ramos.

Desde então, Eduardo afirmou no B.O. que passou a receber ligações do vereador e que teme pela sua vida. O jogador relata ainda que Diego Alves não foi preso em flagrante, mesmo em flagrante caso de violência doméstica. A equipe de O Liberal entrou em contato com Eduardo Ramos, que afirmou não ter sido “nada de mais” e que o caso foi "resolvido no dia".

Já o vereador negou todo o caso, em entrevista a O Liberal. “Tem alguns dias que estou ouvindo essa história, mas isso não procede. Vou acionar meus advogados pois essa história é uma inverdade, não aconteceu nada disso”, afirmou. Após negar o conteúdo da denúncia no B.O., o vereador Diego contou que não houve traição, ameaças, muito menos agressões. Ele explicou que a confusão teria ocorrido apenas por um desentendimento entre amigos e que tudo já foi resolvido.

