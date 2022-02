Vereador de Ananindeua nega suposta ameaça de morte a Eduardo Ramos e contradiz B.O.

Um dos envolvidos na polêmica com Eduardo Ramos, o vereador de Ananindeua, Diego Alves, explicou em entrevista exclusiva a OLiberal.com que não houve traição, ameaças, muito menos agressões. O ex-jogador do Remo e Paysandu afirmou que sofreu ameaças do político.

“Tem alguns dias que estou ouvindo essa história, mas isso não procede. Vou acionar meus advogados pois essa história é uma inverdade, não aconteceu nada disso”, afirmou Alves.

O vereador negou o conteúdo da denúncia no Boletim de Ocorrência. Diego explicou que a confusão teria ocorrido apenas por um desentendimento entre amigos e que tudo já foi resolvido.

“O que aconteceu foi uma briga de bar minha e do Eduardo, fomos parar numa delegacia e lá, em frente ao delegado, decidimos não levar pra frente”, disse o parlamentar.

Boletim de Ocorrência registrado por Eduardo Ramos (Reprodução)

Ainda de acordo com Diego, sua esposa não estava presente no momento da ocorrência, registrada às 3h da madrugada do dia 3 de fevereiro deste ano, em um motel de Belém. “Eu não sei como tudo isso aconteceu depois desse ocorrido, já envolveram o nome da minha esposa, ela não tem nada a ver com a história. Eduardo é meu amigo de muito tempo, a gente se desentendeu, discutimos, fomos à delegacia e lá nos resolvemos”, completou.

Ouvida pela Redação Integrada de O Liberal, a esposa do vereador disse não ter sido agredida. “Eu não tive acesso a essa denúncia, não fui procurada pela Polícia. Mas nada disso procede, não houve agressão. A pessoa que fez esse boletim de ocorrência precisa rever o que denunciou”, relatou. A identidade da mulher será preservada.

