Eduardo Ramos é ameaçado de morte após se envolver com esposa de vereador em motel de Ananindeua

Mais uma vez o meia Eduardo Ramos, ex-Remo e Paysandu, envolveu-se em polêmica. O jogador, que também é empresário e dono de um restaurante, registrou um Boletim de Ocorrência na Seccional da Cidade Nova. Nele, o jogador relata que sofreu ameaças do vereador de Ananindeua, Diego Alves, após o político ter invadido o quarto de um motel e espancado a ex-companheira, cuja identidade será preservada pela reportagem de Oliberal.com.

Eduardo Ramos relatou no Boletim de Ocorrência que foi ameaçado pelo vereador, que, no ato, afirmou que "iria se vingar" do jogador e, em seguida, "saiu arrastando" a ex-companheira do quarto. Desde então, Eduardo afirmou no B.O. que passou a receber ligações do vereador e que teme pela sua vida. O jogador relata ainda que Diego Alves não foi preso em flagrante, mesmo em flagrante caso de violência doméstica. O caso foi registrado às 3h da madrugada do dia 3 de fevereiro deste ano.

A equipe de O Liberal entrou em contato com Eduardo Ramos, que afirmou não ter sido “nada de mais” e que o caso foi "resolvido no dia".

O Liberal tentou contato com o vereador de Ananindeua, Diego Alves, mas ainda não obteve retorno.

