Ídolo do Remo, Eduardo Ramos lamenta morte de Marília Mendonça: 'Era rainha no Brasil todo'

A cantora Marília Mendonça morreu em acidente de avião, na tarde desta sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais. O meia Eduardo Ramos, ídolo do Remo, em contato com a equipe de O Liberal, revelou que ia nos shows da cantora e lamentou a morte:

"Não tinha amizade. [Conhecia] só de comprimento. Essa era rainha no Brasil todo. Povo ama aqui [em Goiás], está sem acreditar", contou o jogador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta das 15h30. Na aeronave, estavam cinco pessoas, incluindo Marília, o produtor Henrique Bahia, um assessor, o piloto e o copiloto. Todos os tripulantes da aeronave morreram.