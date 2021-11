Marília Mendonça morre em queda de avião no interior de Minas Gerais

A cantora Marília Mendonça morreu em acidente de avião em Caratinga, no interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiro da cidade confirmou que o segundo corpo retirado da aeronave era da cantora sertaneja. O avião de pequeno porte é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta das 15h30. Na aeronave, estavam cinco pessoas, incluindo Marília, o produtor Henrique Bahia, um assessor, o piloto e o copiloto.

Todos os tripulantes da aeronave morreram. Primeiramente, a assessoria da sertaneja informou que eles estão bem, mas posteriormente foi confirmada a morte de todos que estavam na aeronave. Veja abaixo a nota da assessoria da cantora na íntegra:

"Com imenso pesar, nós, assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião - os quais iremos preservar os nomes neste momento.

Nesta sexta-feira, 05 de novembro, o avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos."

A corporação informou que a queda não provocou fogo, porém, os bombeiros sentiram um forte cheiro de combustível. Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participa do resgate.

Leia abaixo a nota do Corpo de Bombeiros:

Recebemos a chamada há pouco, por volta de 15h30, para atender ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga em curso d"água próximo de acesso pela BR 474. Segundo informações, em princípio, haveria duas vítimas com vida no interior da aeronave, ainda não informado o quadro de saúde das mesmas. Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave. Estamos com equipe a caminho do local com o apoio do SAMU. Até o momento, não tenho nenhuma informação em se tratar do avião da cantora Marília Mendonça. Estou acompanhando a ocorrência e tentando mais informações.