Marília Mendonça e produtor de Cristiano Araújo publicam vídeos juntos antes da morrer

A assessoria da cantora Marília Mendonça confirmou que a artista estava acompanhada do seu produtor, Henrique Bahia, mortos durante a queda do avião, na tarde desta sexta-feira (5), em Caratinga, no interior de Minas Gerais. Henrique também trabalhou com Cristiano Araújo até a trágico fim do cantor em 2015. As informações são da Revista Quem.

Horas antes da aeronave cair, a cantora publicou um vídeo visivelmente feliz mostrando a ida até ao local do show, em Caratinga. Nos stories de Henrique, ele publicou um vídeo brincando com a artista: "Para onde você está indo?". Marília responde: "Para Minas, né, meu amigo".