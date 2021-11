FOTOS: Relembre o último show da cantora Marília Mendonça em Belém

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na queda de um avião de pequeno porte é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ. Além da artista, o produtor dela Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-pilto do avião também morreram.

O último show da rainha da sofrência Marília Mendonça no Estado do Pará, ocorreu em Belém no dia 14 de agosto de 2019. A cantora se apresentou no Hangar Centro de Convenções, antes da pandemia de covid-19. Também se apresentaram no mesmo dia a dupla Hugo e Guilherme.

Relembre abaixo as imagens do último show de Marília Mendonça em Belém: