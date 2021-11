Avião de Marília Mendonça já foi interceptado pela Anac por 'sobrevoar sem autorização’

A cantora Marília Mendonça, que sofreu um acidente durante a queda de sua aeronave nesta sexta-feira (5), já teve um voo interceptado pela Agência Nacional de Ação Civil (Anac) por realizar voos clandestinos no táxi-aéreo, em 2018. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Naquela época, a Anac teria ‘barrado’ o serviço em Jundiaí, no interior de São Paulo, onde a artista estava sendo transportada para realizar um show com a dupla sertaneja Maiara & Maraísa.

Ainda segundo a agência, a empresa dona do avião não tinha autorização para sobrevoar e também não poderia cobrar pelo serviço.