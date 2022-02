Eduardo Ramos x vereador de Ananindeua: suposta vítima de agressões vai depor na segunda (21/02)

Após a repercussão das supostas agressões que o vereador Diego Alves (PSDB), de Ananindeua, teria cometido contra a esposa em um motel, na madrugada do dia 3 de fevereiro, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Ananindeua (DEAM) começou a investigar o caso. O ex-jogador de futebol Eduardo Ramos (que já atuou no Remo e no Paysandu), teria feito a denúncia do crime, alegando ter sido ameaçado de morte e testemunhado a violência após ser flagrado com a vítima. Tudo consta no Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelo próprio ex-atleta.

Na noite desta sexta-feira (18), a Deam confirmou que a vítima, que tem a identidade preservada pela reportagem do O Liberal, foi intimada e deve prestar depoimento na segunda-feira (21). Segundo a Polícia, a moça ainda não foi ouvida porque está viajando.

LEIA MAIS SOBRE O CASO EDUARDO RAMOS X VEREADOR DE ANANINDEUA

“O caso está em investigação e a vítima já foi intimada a depor aqui na delegacia, mas o advogado dela informou que ela vem na segunda-feira, quando deve voltar de viagem”, informou a delegada de plantão.

A Deam confirmou ainda que o próprio Eduardo Ramos foi até a Seccional da Cidade Nova registrar o BO presencialmente após o ocorrido. “O jogador fez a ocorrência da ameaça, mas no decorrer do texto, ele citou a situação da possível agressão, por isso entramos no caso. Queremos ouvir a vítima, apurar se de fato houve a violência e acolhê-la”, completou a delegada.