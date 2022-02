Eduardo Ramos x vereador de Ananindeua: Promotoria Militar vai investigar conduta de PMs envolvidos

O promotor de Justiça Militar Armando Brasil informou à Redação Integrada de O Liberal que vai instaurar um inquérito, para investigar a conduta dos policiais militares envolvidos na confusão entre o jogador Eduardo Ramos (ex-meia do Paysandyu e do Remo) e o vereador Diego Alves, de Ananindeua. Supostamente, os policiais militares — um cabo e um sargento — teriam sido omissos no caso que teria tido também uma mulher agredida.

A Redação Integrada de O Liberal está tentando, junto à Polícia Civil, confirmar se os policiais registraram um boletim de ocorrência do ponto de vista deles mesmos, já que o nome de ambos e a viatura na qual estavam (número 0623) vieram a público com a divulgação do B.O. feito por Eduardo Ramos.

"Vou determinar a instauração de inquérito policial militar para apurar esse fato, haja vista que o sr. Eduardo narra no B.O. um fato que a princípio está previsto no art 319 do Código Penal Militar, como prevaricação, que é a ação ou omissão de funcionário contrária a lei para satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Porém, somente ao final da apuração será possível constatar a existência ou não de crime militar", declarou Armando Brasil.